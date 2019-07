Die Sonnentherme bricht sämtliche Rekorde

Die Therme ist ein Tourismusmagnet. 125.207 Nächtigungen verbuchte die Gemeinde heuer in den ersten sechs Monaten. „Das ist ein Plus von 8,1 Prozent gegenüber dem Zeitraum 2018“, hebt Landesrat Alexander Petschnig positiv hervor. Im Juni konnte mit 21.614 Übernachtungen das Vorjahresergebnis sogar um 32 Prozent übertroffen werden. Mit weit mehr als 220.000 Eintritten legte die Sonnentherme um 6,3 Prozent zu. Das wirkt sich auch auf den Personalstand aus. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs seit 2015 auf 220 an. Ausgebildet werden 12 Lehrlinge.