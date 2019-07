Manager-Gigant coacht Salzburgs Juwel Samassekou!

Topvernetzter Pizzabäcker

Die Frage ist wohl nicht, ob, sondern nur mehr wer die kolportierten 20 Millionen Ablöse blecht. Mit dem topvernetzten Raiola kann Samassekou gar der direkte Sprung auf die Insel glücken, auf der es einige Klubs mit weit größerem Budget als Dortmund gibt. In Sachen Premier League gibt’s jedenfalls sehr bald Klarheit: Das Transferfenster in England schließt am 8. August. Jenes in Deutschland ist - Samassekou kann sich auch die Bundesliga gut vorstellen - wie in Österreich ab 2. September zu. Bleibt offen, ob Samassekou gegen Chelsea und Real nochmals Werbung in eigener Sache machen darf…