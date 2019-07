Trump will französischen Wein besteuern

Das Parlament in Paris hatte die „Gafa-Steuer“ Anfang Juni besiegelt. Der Name steht für Google, Amazon, Facebook und Apple - US-Internetkonzerne, die in Europa kaum Steuern zahlen, da sie dort oft nicht mit Filialen physisch präsent sind. Die US-Regierung betrachtet die Steuer als „Diskriminierung“ von US-Firmen.