Panne bei Matura: Schüler bekamen falsche Fragen

Die Maturapanne passierte am Dienstag in der Handelsakademie (HAK) in Linz-Auhof. Weil es sich um kein großes Schulfach im Rahmen der Zentralmatura, sondern ein schulspezifisches Spezialfach handelte, waren „nur“ sechs Schülerinnen und Schüler betroffen. Sie traten zur betriebswirtschaftlichen Fachklausur an, die sie teilweise in Englisch ablegten.