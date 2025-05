Massive Kritik an pinken Sparplänen für Schulen

„Die fromme Hoffnung der Neos, durch Einsparungen in der Verwaltung das Bildungsbudget sanieren zu können, ist naiv. Sparen in der Verwaltung ist noch immer ein leeres Versprechen geblieben. Was es tatsächlich braucht, sind strukturelle Reformen, die die Ressourcen dorthin verteilen, wo sie gebraucht werden – nämlich zu unseren Kindern“, hält Maurer fest.