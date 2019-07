Mit Probeführerschein in den Straßengraben

Der Jugendliche verlor am Samstag in Munderfing - vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - gegen 20.50 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve die Herrschaft über sein Auto. Der Wagen kam rechts ab, stürzte über eine Böschung, überschlug sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite auf einer Wiese zum Stillstand. Zwei Mitfahrer, ein Mädchen und ein Bursch (beide 18) aus Schalchen verletzten sich leicht. Zwei weitere 18-jährige Insassen sowie der Unfalllenker überstanden die spektakuläre Havarie unversehrt.