„Schmiermaxe“ in der Werkstatt gibt‘s nicht mehr

Seit 1978 hat der Autohändler in Haslach den Vertrag als BMW-Händler, seit 2001 führt Johann Kneidinger den gleichnamigen Betrieb, mittlerweile längst gemeinsam mit seiner Frau Daniela, die für die Finanzen und die Buchhaltung verantwortlich ist. Vier Lehrlinge werden bei den Mühlviertlern derzeit ausgebildet. „Das Selbstausbilden wird in Zeiten des Fachkräftemangels immer wichtiger“, so Daniela Kneidinger. Noch immer haftet den Kfz-Technikern der Ruf des „Schmiermaxe“ an: „Davon sind wir aber weit weg, es spielt sich da viel im Bereich der Elektronik und EDV ab“, sagt ihr Mann Johann.