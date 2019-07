80 Personen nach Murenabgang abgeschnitten

Aufräumarbeiten am Freitag

Zwei Suchhunde, ein Rettungshubschrauber swie ein Hubschrauber des Innenministeriums waren im Einsatz. Wegen der Dunkelheit und eines weiteren herannahenden Gewitters wurde die Suche am Abend unterbrochen. Die Suchaktion sowie die Aufräumarbeiten werden am Freitag fortgesetzt.