Maas: „Es geht darum, einen Krieg zu verhindern!“

Stimme der Vernunft statt Scharfmacher

Maas appellierte angesichts möglicher Folgen eines Krieges an die Vernunft der iranischen Machthaber. „Gerade in Teheran muss man jetzt seiner Verantwortung gerecht werden und nicht weiter an der Eskalationsspirale drehen.“ Es komme jetzt „auf die Stimmen der Vernunft an, nicht das Feld den Scharfmachern zu überlassen“. Dazu brauche es „kluge Diplomatie, die Gesprächskanäle offenhält, Wege zur Vertrauensbildung findet und Spannungen abbaut - auch wenn es mühselig erscheint, gerade dann“.