Tauziehen um Tanker für Iran „gefährliches Spiel“

Briten sollen Angriff auf Öltanker im Persischen Golf verhindert haben

Das könnte die Islamische Republik am Mittwoch versucht haben: Großbritannien berichtete, dass iranische Kriegsschiffe in der Straße von Hormuz im Persischen Golf versucht hätten, einen unter ihrer Flagge fahrenden Öltanker in ihre Hoheitsgewässer zu zwingen. Die britische Fregatte HMS Montrose habe sich zwischen die Angreifer und das Frachtschiff gestellt und so seine Kaperung verhindert. Der Iran dementiert.