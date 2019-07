Klettersteige: „Stürzen ist verboten!“

Klettersteiggehen erfreut sich weiterhin zunehmender Beliebtheit und ist eine großartige Disziplin, denn die ,Eisenwege‘ bringen Bergsportler in Felswände und an Positionen, wohin sie sonst oft nie hingekommen wären, so Michael Mautz, Ausbildungsleiter beim Kärntner Bergführerverband. Auch wenn bei Klettersteigen ein Stahlseil durch Schluchten, Felswände und auf Gipfel führt und die Route damit vorgegeben ist, sollte auf eine Tourenplanung dennoch nie vergessen werden. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Skala reicht von A für wenig schwierig bis F für mehr als extrem schwierig. Der allerhöchste Schwierigkeitsgrad ist G. Weltweit gibt es einen Klettersteig auf Gran Canaria in dieser Kategorie.