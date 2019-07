Gesetz trifft Krankenbesuche

An die zehn Patienten pro Woche haben die Freiwilligen der Stadtpfarre Jennersdorf in den drei umliegenden Spitälern Güssing sowie Feldbach und Fürstenfeld in der Steiermark bisher besucht. Für viele Menschen ist es wichtig, etwa vor einer schweren Operation noch mit jemanden reden oder beten zu können. Das Angebot sei stets gut angenommen worden, berichtet Stadtpfarrer Norbert Filipitsch. Die neue EU-Verordnung macht dem Engagement der Kirche nun aber einen Strich durch die Rechnung. Nach einer Beschwerde sind die Besuche wegen des Datenschutzes nicht mehr in der gewohnten Weise möglich. Die Krankenhausverwaltung stellt keine Pfarrlisten mehr zur Verfügung.