Gewalt gegen Ärzte: Kammer fordert höhere Strafen

Österreichweit schweben Szekeres 1000 zusätzliche Stellen vor. Überhaupt brauche es eine Erhöhung der Ausgaben für den Gesundheitssektor, so der Ärztekammer-Präsident. Etwa würden Deutschland und die Schweiz gemessen am Bruttoinlandsprodukt prozentuell mehr für die Gesundheitsversorgung ausgeben. In Österreich wünscht sich Szekeres daher eine Anhebung der Gesundheitsausgaben auf zwölf Prozent des BIP. „Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um die großen Herausforderungen Gesundheit und Pflege zu meistern.“