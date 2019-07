Brandursache von Seevilla am Ossiacher See geklärt

Im Polizei-Fachjargon heißt es: „Nachglühende heiße Teile“ waren für den verheerenden Brand in der Seevilla am Ossiacher See am Samstag verantwortlich. Diese wurden nicht fachgerecht in der Mülltonne entsorgt. Das Feuer griff dann auf ein dort gelagertes Kunstharzboot über, dann auf das Carport und in weiterer Folge auf die Seevilla. „Die Villa ist ein Totalschaden“, betont Brandermittler Peter Isopp vom Landeskriminalamt. Wer die heiße Asche oder Zigarettenreste entsorgt hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei den stundenlangen Löscharbeiten am Samstag hat ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.