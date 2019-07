Kate und William: Stylishes Doppel in Wimbledon

Zum finalen Match in Wimbledon sind Herzogin Kate und Prinz William als stylishes Doppel erschienen. In farblich perfekt aufeinander abgestimmten Outfits nahmen die Herzogin und der Herzog von Cambridge am Sonntagnachmittag in der Royal Box Platz. Modisch ging der Sieg am Centre Court eindeutig an den britischen Thronfolger und seine bezaubernde Gattin.