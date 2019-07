Senioren droht höhere Miete

Manche Bewohner sind bereits seit 40 Jahren am See beheimatet. „Mir droht die Delogierung“, erklärt einer der Betroffenen. Bürgermeister Thomas Kittelmann versucht hingegen zu beruhigen. Man habe ein entsprechendes Angebot für die Siedlung entwickelt. „Mit diesem werden wir in wenigen Wochen auf die Mieter zukommen.“ Zum Inhalt wolle er aber vorab nichts verraten, sondern sich direkt an die Bewohner wenden.