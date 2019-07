Franz Pacher ist erster Wirtschaftsombudsmann

Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wirtschaft

„Ein besonderer Tag für die Kärntner Wirtschaft“, freute sich Mandl, der seinem Vorgänger Blumen streute. „Franz Pacher verfügt nicht nur über die jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmer und das notwendige Know-how im Umgang mit Politik und Bürokratie, sondern er bringt auch die persönliche Leidenschaft mit, die es brauchen wird, um diese Funktion an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Landesregierung und Verwaltung mit Leben zu erfüllen.“ Auch Landesrat Schuschnig zollte Pacher Respekt: „Er ist ein Vorsitzender, der aus eigener langjähriger Erfahrung weiß, was es heißt, ein Unternehmen zu führen. In 15 Jahren an der Spitze der Wirtschaftskammer hat er den Wirtschaftsstandort maßgeblich mitgestaltet.“