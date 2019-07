„Ex“ wirft Handy und Laptop aus viertem Stock

33-Jähriger schlug Ehefrau krankenhausreif

In Wolfsberg ist hingegen ein 33-jähriger asylberechtigter Afgane verdächtig, seine Frau (28) so stark durch Schläge am Kopf verletzt zu haben, dass sie von der Rettung ins LKH gebracht werden musste. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Betretungsverbot ausgesprochen.