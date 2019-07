Linzer „spielen“ schon über 10.000 Musikstücke

Wöchentlich mehrere hundert Stücke neu

Die US-Komponisten Brian Crain, Kyle Landry und YoungMin You sind bereits bei Oktav an Bord, die damit nach dem Notenverlag Alfred Music den nächsten großen Entwicklungsschritt setzen konnte. In 20 verschiedenen Märkten ist die Plattform, die sich ausschließlich auf Klavier-Spieler konzentriert, schon aktiv. Aktuell werden mehr als 10.000 Titel angeboten. „Der Bestand wächst aber wöchentlich um mehrere hundert Stücke“, so Kitzmüller.