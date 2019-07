Jugendbande verübte in nur zwei Monaten 37 Taten

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen nach einem Einbruchsdiebstahl am 9. Juni 2019 in ein Lokal in Pasching konnte nun seitens der Kriminaldienstgruppe Leonding eine fünfköpfige Jugendbande, allesamt zwischen 14 und 15 Jahren alt und aus Linz, ausgeforscht werden. Die Verdächtigen sollen von Anfang Mai 2019 bis Ende Juni 2019 mindestens 37 Delikte begangen haben.