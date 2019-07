Waffenarsenal in Wohnung: Einsatz in Bregenz

Gegen 20.45 Uhr ging bei der Landesleitzentrale ein Notruf ein. Ein 21-Jähriger gab an, gerade mit einem Messer bedroht und genötigt worden zu sein, eine Wohnung in Bregenz unverzüglich zu verlassen. Sechs Streifen der Bundespolizei, so die Vorarlberger Exekutive Freitagfrüh, machten sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort.