Angeklagter: „Haben eine ganze Familie zerstört“

„Jeden Tag muss ich in den Spiegel schauen und damit leben, dass ich eine Familie zerstört habe“, sagte der Angeklagte am Donnerstag vor dem Gericht in Innsbruck. Viel zu schnell, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, aber dafür mit 1,4 Promille Alkohol im Blut, verursachte der 38-Jährige im September 2018 einen tödlichen Unfall auf der Brennerautobahn.