750 Proben: „Sehr Gut“ für 24 Seen in Kärnten

Zu den Besten gehören nicht nur große Seen, sondern auch ganz kleine: Der Ferlacher Badeteich, der Turracher See und der St. Johanner Badesee stehen mit Faaker See und Millstätter See sowie Magdalenensee und Weißensee gemeinsam auf dem Podest. Der Wörthersee kann fast mithalten. Auch seine Wasserqualität ist sehr gut.