Betrugsprozess: War Kollision nur inszeniert?

„Nicht schuldig“, sagten die beiden Angeklagten mit Überzeugung. Hinter dem Prozess stand ein Vorfall im Unterland: Ein 38-Jähriger rammte mit seinem Pkw die Stretchlimousine eines Kollegen, die bei einer Firmeneinfahrt geparkt war. Der Versicherung kam dies „spanisch“ vor und sie verweigerte die Zahlung, es kam zu einem Zivilprozess am Bezirksgericht, weil der Limousinenbesitzer geklagt hatte. Am Bezirksgericht, so der Vorwurf, soll das Duo vertuscht haben, dass der Unfall beabsichtigt war und von der Versicherung sollten laut Anklage 7353,80 Euro ertrickst werden. Das brachte den Freunden nun einen Strafprozess am Landesgericht wegen versuchten schweren Betruges ein.