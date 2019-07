Blitzeinschläge lösten in Tirol Waldbrände aus

Osttirol: Brandeinsatz unterbrochen

In Osttirol brach ebenfalls am Montagabend im Gemeindegebiet von Amlach in einem unwegsamen und steilen Waldgelände rund 200 Meter unterhalb des Rauchkofel ein Brand aus. Auch in diesem Fall dürfte ein Blitz das Feuer entfacht haben. 30 Mitglieder der Feuerwehren Amlach, Nikolsdorf und ein Hubschrauber kämpften gegen die Flammen an. Die Löscharbeiten mussten jedoch gegen 22.00 Uhr aufgrund der Dunkelheit unterbrochen werden. Dienstagfrüh sollte die Brandstelle erneut kontrolliert werden, hieß es.