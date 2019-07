Zigaretten und Flaschen als gefährliche Zünder

Was eine weggeworfene Zigarettenkippe auslösen kann, das wissen wir spätestens seit dem Jahr 2014, wo tagelang ein ganzer Bergrücken hoch über Absam in Brand stand, das Feuer immer wieder aufflammte. Auch am vergangenen Wochenende, nachdem im ganzen Land zum Teil imposante Herz Jesu-Feuer leuchteten, gab es leider in der Folge ein paar Brände. Den vom Einsatz der Feuerwehr her größten – wie berichtet – gab es in Amlach in Osttirol. Die anderen gingen zum Glück recht glimpflich aus. Die Waldbrandgefahr ist derzeit laut Auskunft der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in weiten Teilen Tirols erhöht bzw. sogar hoch, aber (noch) nicht extrem (siehe Grafik unten).