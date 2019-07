Birgit Birnbacher erhält den Bachmannpreis

Ohne erhobenem Zeigefinger – in einfacher Sprache, die weite, magische Räume öffnet, erzählt die in Salzburg lebende Soziologin mit ihrer siegreichen Milieustudie „Der Schrank“ von sozialer Randständigkeit in der reichen Festspielstadt, vom täglichen Überlebenskampf und einer verstummten Liebe. Dafür nimmt die 33-Jährige am Sonntag im ORF-Theater von Bürgermeisterin und Kulturreferentin Maria-Luise Mathiaschitz den 25.000 € „schweren“ Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt entgegen.