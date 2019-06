Bauernregel prophezeit Kärnten heiße Temperaturen

Nach einer leichten Abkühlung am Freitag und Samstag rollt schon die nächste Hitzewelle an. „Montag werden 36 Grad zu erwarten sein“, erklärt Ubimet-Meteorologe Sebastian Koblinger. Vor allem die Städte heizen sich weiter auf. In Villach sollen Sprühnebel den Passanten Abkühlung verschaffen. Dafür wurden an stark frequentierten Plätzen spezielle Düsen installiert. Auch in Klagenfurt will die Feuerwehr eine ähnliche Aktion starten.