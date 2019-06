Wolfsmaske-Vergewaltiger einschlägig vorbestraft

DNA-Spuren verrieten Täter

Am Donnerstag konnte der in München geborene Verdächtige dank zahlreicher Hinweise schnell ausfindig gemacht werden: „Wir haben die ganze Nacht Anrufe erhalten“, so der Polizeisprecher gegenüber der „Bild“-Zeitung. Darunter seien 60 Hinweise gewesen. Dem Bericht zufolge habe die Polizei am Tatort verwertbare Spuren gefunden und einen DNA-Test gemacht. Am Arbeitsplatz wurde der Mann dann gegen 10 Uhr festgenommen. Er versuchte noch wegzurennen - vergeblich. Am Freitag soll er einem Richter vorgeführt werden, der entscheiden soll, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt. Die Ermittler sind sicher, dass sie den Richtigen haben.