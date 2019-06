Mit Wolfsmaske verkleidet Mädchen vergewaltigt

Ein mit einer Wolfsmaske verkleideter Mann hat in München am helllichten Tag ein elf Jahre altes Mädchen vergewaltigt. Der Angreifer floh nach der schockierenden Tat am Dienstagnachmittag und konnte noch nicht ermittelt werden, hieß es am Mittwoch. Die Polizei rief die Bevölkerung dringend zu Hinweisen auf.