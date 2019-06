Erfahrener Fluglehrer verletzt, Jungoffizier starb

Drittes Kampfflugzeug an Übung beteiligt

Der Zusammenstoß gilt als das schwerste Unglück der Bundeswehr in Deutschland seit Jahren. Zivile Opfer gab es nicht. An der Übung war auch ein drittes Kampfflugzeug beteiligt, das aber nicht in die Kollision verwickelt war. Die Eurofighter seien nicht bewaffnet gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte noch am Montag den Unglücksort besucht und ihre Trauer über den Verlust des Soldaten bekundet.