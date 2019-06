Dieser riesige Krater in Feld gibt Rätsel auf

„Einem Asteroideneinschlag wäre ein weithin sichtbarer Feuerball am Nachthimmel vorausgegangen, den hätten viele Menschen in einem Umkreis von mehreren Hundert Kilometern beobachtet“, sagte Rüdiger Jehn, Leiter des Planetary Defence Office bei der ESA. Außerdem sei kein geschmolzenes Material am Krater zu erkennen. „Bei einem Asteriodeneinschlag wird sehr viel Hitze freigesetzt“, so der Experte. Soweit er das von dem Foto der Polizei beurteilen könne, habe es weder große Hitze noch einen Schmelzprozess gegeben.