Trends im Wandel: Das Wohnzimmer gestern & heute

Buntes Design und neue Materialien in den Siebzigern

In den Siebzigern ging es nicht minder bunt zu. Da wurden Möbelstücke verschiedenster Farbe miteinander kombiniert, Möbel aus ungewöhnlichen Materialien wie Glas, Alu oder Kunststoff in den Salon gestellt und ganz neue Dinge wie Tulpensessel erfunden. Fernseher und Stereoanlage nahmen in dieser Vision des Wohnzimmers eine noch prominentere Rolle ein und zeigten bisweilen auch mutiges Design. Kein Wunder, dass Technik aus dieser Epoche Sammler noch heute fasziniert.