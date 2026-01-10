Meta sichert sich weiteren Atomstrom für KI

Argument der „sauberen Energie“

Mit Oklo und TerraPower will Meta zur Finanzierung einer neuen Generation von Kernreaktoren beitragen, mit dem Ziel, bereits 2030 eine erste Anlage in Betrieb zu nehmen. Vistra betreibt bereits bestehende Kraftwerke, deren Betriebsdauer verlängert und deren Produktionskapazität in den Bundesstaaten Ohio und Pennsylvania ausgeweitet werden soll.