Christian Kern bereit für „aufregendes neues Jahr“

Aus den Reihen der roten Gegenveranstaltung in Wien war eindeutig zu hören: Kern sei bereit für ein „aufregendes neues Lebensjahr“. Und: Noch im Jänner soll es eine gut überlegte und offizielle Antwort auf die Fragen aller Fragen geben. Bei der Sitzung des Bundesparteivorstands am 13. Februar müsste Kern dann auch schon die erste Abstimmung gewinnen und eine einfache Mehrheit der in Summe 51 Vorstandsmitglieder von seiner Kandidatur überzeugen.