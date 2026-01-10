Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pkw krachte in Pkw

Unfall bei Schneetreiben forderte fünf Verletzte

Tirol
10.01.2026 21:11
Zwei Fahrzeuge krachten frontal zusammen.
Zwei Fahrzeuge krachten frontal zusammen.(Bild: ZOOM Tirol)

Dichtes Schneetreiben, Matsch und glatte Straßen sorgten am Samstag in Tirol für mehrere Unfälle. In Strass im Zillertal krachten am Nachmittag zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Die Straße musste für längere Zeit komplett gesperrt werden.

0 Kommentare

Kurz vor 16 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem Pkw auf der B171 im Gemeindegebiet von Strass im Zillertal in Richtung Kufstein unterwegs. Plötzlich bog ein vor ihr fahrender Serbe (24) mit seinem Wagen in eine Gemeindestraße ab. Die junge Frau bremste ihren Pkw ab, kam ins Rutschen, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in ein entgegenkommendes Auto, das ebenfalls von einer 21-Jährigen gelenkt wurde.

+2
Fotos

Zwei junge Frauen schwer verletzt
Die Lenkerin, die ins Rutschen kam, und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin wurden beim Unfall schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik bzw. in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht werden. „Die Lenkerin des entgegenkommenden Pkw sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 44 Jahren wurden leicht verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Der Serbe sowie seine Beifahrerin (43) blieben unverletzt. An den beiden frontal kollidierten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Lesen Sie auch:
Die B169 musste im Bereich der Unterführung gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde ...
Verletzte im Zillertal
Auf Heimreise vom Skiurlaub mit Auto überschlagen
10.01.2026

Straße rund eineinhalb Stunden gesperrt
Die B171 musste für die für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen drei Streifen der Polizei, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und Notärzten sowie die Feuerwehr.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
137.604 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
115.499 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
110.840 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf