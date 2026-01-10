Unfall bei Schneetreiben forderte fünf Verletzte

Dichtes Schneetreiben, Matsch und glatte Straßen sorgten am Samstag in Tirol für mehrere Unfälle. In Strass im Zillertal krachten am Nachmittag zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Die Straße musste für längere Zeit komplett gesperrt werden.
Kurz vor 16 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem Pkw auf der B171 im Gemeindegebiet von Strass im Zillertal in Richtung Kufstein unterwegs. Plötzlich bog ein vor ihr fahrender Serbe (24) mit seinem Wagen in eine Gemeindestraße ab. Die junge Frau bremste ihren Pkw ab, kam ins Rutschen, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in ein entgegenkommendes Auto, das ebenfalls von einer 21-Jährigen gelenkt wurde.
Zwei junge Frauen schwer verletzt
Die Lenkerin, die ins Rutschen kam, und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin wurden beim Unfall schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik bzw. in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht werden. „Die Lenkerin des entgegenkommenden Pkw sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 44 Jahren wurden leicht verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Der Serbe sowie seine Beifahrerin (43) blieben unverletzt. An den beiden frontal kollidierten Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Straße rund eineinhalb Stunden gesperrt
Die B171 musste für die für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen drei Streifen der Polizei, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und Notärzten sowie die Feuerwehr.
