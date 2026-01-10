Unfall bei Schneetreiben forderte fünf Verletzte

Zwei junge Frauen schwer verletzt

Die Lenkerin, die ins Rutschen kam, und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin wurden beim Unfall schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik bzw. in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht werden. „Die Lenkerin des entgegenkommenden Pkw sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 44 Jahren wurden leicht verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Der Serbe sowie seine Beifahrerin (43) blieben unverletzt. An den beiden frontal kollidierten Fahrzeugen entstand Totalschaden.