Syrien: Groß angelegter US-Schlag gegen Islamisten

Eine US-geführte internationale Anti-IS-Koalition war 2014 gegründet worden, um das von den Islamisten ausgerufene „Kalifat“ in Syrien und im Irak zu zerschlagen. Seit 2019 gilt der IS als besiegt. Viele IS-Kämpfer zogen sich aber in Wüstengebiete in beiden Ländern zurück und gelten weiterhin als Gefahr.