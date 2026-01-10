Glasner zu historischer Pleite: „Es ist peinlich!“

In der Vorsaison hatte der Oberösterreicher Crystal Palace durch einen sensationellen FA-Cup-Finalsieg über Manchester City zum ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte geführt. Nun folgte die Ernüchterung. „Ich habe keine Erklärung für das, was ich heute gesehen habe. Es ist wirklich verrückt, nach dem Triumph im FA Cup jetzt hier zu verlieren. Aber Glückwunsch an Macclesfield“, gestand Glasner bei Palace TV. „Die Spieler sind frustriert. Wir haben nicht unsere Leistung gebracht. Das tut uns leid.“