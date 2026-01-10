Feuer beim Motor: Pkw in Graz geriet in Vollbrand

Gegen 17.30 Uhr am frühen Samstagabend bemerkte ein 54-jähriger Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung, dass sein Fahrzeug im Bereich des Motors zu brennen begann. Infolgedessen stellte er den Pkw im Kreuzungsbereich der Wiener Straße mit der Weinzöttlstraße in Graz-Andritz ab und versuchte den Brand selbst zu löschen.