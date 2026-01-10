Feuer beim Motor: Pkw in Graz geriet in Vollbrand

LIVE: Elfenbeinküste gibt nicht auf und trifft
Afrika-Cup im Ticker
Samstagabend geriet ein Pkw in Graz-Andritz in Vollbrand. Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.
Gegen 17.30 Uhr am frühen Samstagabend bemerkte ein 54-jähriger Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung, dass sein Fahrzeug im Bereich des Motors zu brennen begann. Infolgedessen stellte er den Pkw im Kreuzungsbereich der Wiener Straße mit der Weinzöttlstraße in Graz-Andritz ab und versuchte den Brand selbst zu löschen.
Dem Mann gelang es aber nicht, die Flammen einzudämmen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Florianis konnten das Feuer rasch löschen. Der Lenker und sein Beifahrer blieben bei dem Vorfall unverletzt. Ermittlungen zur Brandursache folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.