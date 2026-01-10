Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ICE Hockey League

Ungarn-Trip: Sieg für Pioneers und Pleite für Haie

Eishockey
10.01.2026 21:23
Casey Dornbach (Pioneers)
Casey Dornbach (Pioneers)(Bild: GEPA)

Für die Pioneers Vorarlberg und die Innsbrucker Haie haben die Auswärtstrips nach Ungarn am Samstag in der Eishockeyliga unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Die Pioneers setzten sich bei Fehervar mit 3:2 (1:0,1:2,0:0/0:0/1:0) nach Penaltyschießen durch, die Tiroler mussten sich Ferencvaros mit 3:6 (1:3,0:3,2:0) geschlagen geben. Bereits am Freitag hatten die Haie bei Fehervar 2:4 verloren und die Pioneers in Budapest eine 4:5-Niederlage gegen Ferencvaros kassiert.

0 Kommentare

Den entscheidenden Penalty für Vorarlberg verwertete Casey Dornbach. Trotz des dritten Erfolgs im dritten Saisonmatch gegen Fehervar sind die Pioneers weiterhin Vorletzter, liegen aber immerhin elf Punkte vor dem Schlusslicht aus Tirol. Die Innsbrucker, die bei acht Pleiten in Folge halten, lagen gegen Ferencvaros nach zwei Dritteln 1:6 zurück. Im Schlussabschnitt gelang Resultatskosmetik, dennoch blieb es bei der dritten Niederlage im dritten Saisonduell mit dem Liganeuling.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
137.604 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
115.499 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
110.840 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Eishockey
ICE Hockey League
Ungarn-Trip: Sieg für Pioneers und Pleite für Haie
Krone Plus Logo
Nach Derby-Fehlpfiff
Liga klärt auf: Darum zählt dieses VSV-Tor nicht!
Damen-Eishockey
Zweites Saisontor für Anna Meixner in PWHL!
Match unterbrochen
Loch im Eis bei Test in neuer Olympia-Halle
Eishockey-Liga
Red Bull Salzburg und Black Wings Linz siegen!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf