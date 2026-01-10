Ungarn-Trip: Sieg für Pioneers und Pleite für Haie

Den entscheidenden Penalty für Vorarlberg verwertete Casey Dornbach. Trotz des dritten Erfolgs im dritten Saisonmatch gegen Fehervar sind die Pioneers weiterhin Vorletzter, liegen aber immerhin elf Punkte vor dem Schlusslicht aus Tirol. Die Innsbrucker, die bei acht Pleiten in Folge halten, lagen gegen Ferencvaros nach zwei Dritteln 1:6 zurück. Im Schlussabschnitt gelang Resultatskosmetik, dennoch blieb es bei der dritten Niederlage im dritten Saisonduell mit dem Liganeuling.