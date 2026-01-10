Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Traue mir das zu“

ÖSV-Überfliegerin startet neues Projekt

Ski Alpin
10.01.2026 19:19
Julia Scheib nach der kurzen Besichtigung der Gamskogelabfahrt in Zauchensee.
Julia Scheib nach der kurzen Besichtigung der Gamskogelabfahrt in Zauchensee.(Bild: Andreas Tröster)

Julia Scheib führt den Riesentorlauf-Weltcup an. Die Skifahrerin startet am Sonntag aber bei den Speed-Rennen in Zauchensee. Ihr erst vierter Super-G soll der Anfang von etwas Größerem sein. 

0 Kommentare

Die besten Riesentorläuferinnen können auch im Speedbereich zu den heißen Eisen zählen. Man denke an Lara Gut-Behrami oder Federica Brignone, die beide momentan verletzt sind. Alice Robinson ist ebenfalls zu einer Sieganwärterin geworden. Und jetzt startet auch Julia Scheib endgültig ihr Speed-Projekt.

Die 27-Jährige sprach über ihr Speed-Projekt.
Die 27-Jährige sprach über ihr Speed-Projekt.(Bild: Andreas Tröster)

Österreichs Überfliegerin der Saison (drei Siege, Führung im „Riesen“-Weltcup) will zum Düsenjet werden. Die schnellen Disziplinen haben es der 27-Jährigen angetan. „Ich traue mir zu, da Fuß zu fassen. Aber das geht nicht von heute auf morgen“, sagte Scheib. Die so in der Zukunft auch in der Abfahrt zu sehen sein könnte.

Rennen müssen „in den Plan passen“
Der Start der Mission erfolgt am Sonntag (12) im Super-G von Zauchensee. Dass der Reiz groß ist, merkte man der Steirerin gestern nach der kurzen Stippvisite an. „Das schaut gut aus“, sagte Scheib beim Blick hinauf. Zuletzt sammelte sie am Saalbacher WM-Berg, dem Zwölferkogel, etwa ein halbes Dutzend Trainingsfahrten, stockte damit ihr Kilometer-Konto im Super-G auf.

Lesen Sie auch:
Magdalena Egger nach ihrem Sturz in Altenmarkt-Zauchensee
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt
10.01.2026

Überhaupt stehen erst drei Starts in dieser Disziplin auf ihrer Habenseite. Zuletzt war sie Mitte März 2025 in La Thuile dabei (35.). In Zukunft sollen es deutlich mehr werden. Scheib wünscht fast alle Rennen mitzunehmen. Aber: „Die müssen schon auch in den Plan passen.“ Dieser bleibt nach wie vor klar der Gewinn der Riesentorlauf-Kugel.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Federica BrignoneAlice Robinson
Österreich
ÖSV
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
136.390 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
114.838 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
110.721 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Ski Alpin
„Traue mir das zu“
ÖSV-Überfliegerin startet neues Projekt
Coach Assinger bedient
ÖSV-Debakel in Zauchensee „wie ein 0:5 im Fußball“
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt
RTL in Adelboden
Österreicher gehen bei Odermatt-Show leer aus
Debakel für ÖSV-Damen
Ihr 45. Abfahrtssieg! Vonn gewinnt in Zauchensee

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf