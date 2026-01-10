ÖSV-Überfliegerin startet neues Projekt

Julia Scheib führt den Riesentorlauf-Weltcup an. Die Skifahrerin startet am Sonntag aber bei den Speed-Rennen in Zauchensee. Ihr erst vierter Super-G soll der Anfang von etwas Größerem sein.
Die besten Riesentorläuferinnen können auch im Speedbereich zu den heißen Eisen zählen. Man denke an Lara Gut-Behrami oder Federica Brignone, die beide momentan verletzt sind. Alice Robinson ist ebenfalls zu einer Sieganwärterin geworden. Und jetzt startet auch Julia Scheib endgültig ihr Speed-Projekt.
Österreichs Überfliegerin der Saison (drei Siege, Führung im „Riesen“-Weltcup) will zum Düsenjet werden. Die schnellen Disziplinen haben es der 27-Jährigen angetan. „Ich traue mir zu, da Fuß zu fassen. Aber das geht nicht von heute auf morgen“, sagte Scheib. Die so in der Zukunft auch in der Abfahrt zu sehen sein könnte.
Rennen müssen „in den Plan passen“
Der Start der Mission erfolgt am Sonntag (12) im Super-G von Zauchensee. Dass der Reiz groß ist, merkte man der Steirerin gestern nach der kurzen Stippvisite an. „Das schaut gut aus“, sagte Scheib beim Blick hinauf. Zuletzt sammelte sie am Saalbacher WM-Berg, dem Zwölferkogel, etwa ein halbes Dutzend Trainingsfahrten, stockte damit ihr Kilometer-Konto im Super-G auf.
Überhaupt stehen erst drei Starts in dieser Disziplin auf ihrer Habenseite. Zuletzt war sie Mitte März 2025 in La Thuile dabei (35.). In Zukunft sollen es deutlich mehr werden. Scheib wünscht fast alle Rennen mitzunehmen. Aber: „Die müssen schon auch in den Plan passen.“ Dieser bleibt nach wie vor klar der Gewinn der Riesentorlauf-Kugel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.