ÖSV-Überfliegerin startet neues Projekt

Überhaupt stehen erst drei Starts in dieser Disziplin auf ihrer Habenseite. Zuletzt war sie Mitte März 2025 in La Thuile dabei (35.). In Zukunft sollen es deutlich mehr werden. Scheib wünscht fast alle Rennen mitzunehmen. Aber: „Die müssen schon auch in den Plan passen.“ Dieser bleibt nach wie vor klar der Gewinn der Riesentorlauf-Kugel.