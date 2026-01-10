Viele „Spannungen“ im Wiener Becken

Oft wackelt die Erde unter unseren Füßen, und wir schlafen tief und fest weiter. 1100 Erdbeben wurden in Österreich im vergangenen Jahr lokalisiert, steht im Jahresbericht von Geosphere Austria. Die Erde besteht aus Schichten, die immer in Bewegung stehen. Meist aber so schwach, und tief in der Erde, dass es für Menschen nicht wahrnehmbar ist. „Nur“ 68 Beben haben die Österreicher 2025 auch gespürt. Zwei davon sogar relativ stark: am 2. Mai wurde Scheibbs regelrecht aus dem Schlaf gerissen. Die Möbel in den Schlafzimmern wackelten plötzlich, Gläser auf Tischen klirrten. Vom Erdboden hörte man ein tief klingendes „Grollen“.