Viele „Spannungen“ im Wiener Becken

Erst diese Woche bebte die Erde wieder leicht in Neunkirchen im Raum Semmering. In ganz Österreich ereigneten sich im Jahr 2025 insgesamt 68 spürbare Erdbeben. Die stärksten wurden in Niederösterreich verzeichnet - und das nicht ohne Grund.
Oft wackelt die Erde unter unseren Füßen, und wir schlafen tief und fest weiter. 1100 Erdbeben wurden in Österreich im vergangenen Jahr lokalisiert, steht im Jahresbericht von Geosphere Austria. Die Erde besteht aus Schichten, die immer in Bewegung stehen. Meist aber so schwach, und tief in der Erde, dass es für Menschen nicht wahrnehmbar ist. „Nur“ 68 Beben haben die Österreicher 2025 auch gespürt. Zwei davon sogar relativ stark: am 2. Mai wurde Scheibbs regelrecht aus dem Schlaf gerissen. Die Möbel in den Schlafzimmern wackelten plötzlich, Gläser auf Tischen klirrten. Vom Erdboden hörte man ein tief klingendes „Grollen“.
Fünf Erdbeben in Neunkirchen 2025
Der Bezirk Neunkirchen war 2025 von insgesamt fünf Erdbeben betroffen gewesen. Am 23. September waren im Raum Gloggnitz Erschütterungen der Magnitude 1,2 verzeichnet worden. Am 26. September wurden Erdstöße der Stärke 1,4 sechs Kilometer östlich des Semmerings verzeichnet.
„Verschiebungen lösen Spannungen aus, daher bebt die Erde“, sagt Erdbeben-Expertin Rita Meuers von Geosphere. Auch das zweite starke Beben, ebenfalls mit Stärke 3,2 wurde in Neunkirchen gemessen, am 20. Oktober. Der „Übeltäter“ der Erschütterungen ist die Mur-Mürztal-Furche, die vom Salzburger Tamsweg bis zum Semmering reicht. Das Becken steht unter Dauerspannung, und das wohl auch noch weiterhin.
1964 Beben mit Stärke 5,3
Vorhersagen könne man das mit technischen Mitteln und Berechnungen aber nicht. Meistens ist man hierzulande von größeren Schäden aber ohnehin verschohnt. „Außer geringer Schäden am Verputz“, ist bei den beiden stärksten Beben im Vorjahr nichts passiert. Anders als 1964: mit Stärke 5,3 bebte die Erde vom Semmering bis nach Wien, samt Ausfall des Strom-netzes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.