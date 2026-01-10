TV-Moderatorin verliert Auge nach Feuerwerk-Unfall

Auge nicht mehr zu retten: „Alles Matsch“

Es folgte eine Not-Operation – auch ihr Gehirn sei bei dem Unfall getroffen worden, man habe die Blutung sofort stoppen müssen. Ihr Auge habe man allerdings nicht mehr retten können: „Alles Matsch.“ Auch eine zweite Operation habe daran nichts geändert. „Natürlich hätte ich mir und allen um mich herum einen schöneren Start ins Jahr 2026 gewünscht“, erklärt sie unter Tränen. „Hilft aber alles nichts“, resümiert sie dann tapfer. Es hätte schließlich noch weitaus schlimmer kommen können. Sie ist überzeugt, dass sie bald lernen werde, mit nur einem Auge zurechtzukommen.