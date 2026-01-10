TV-Moderatorin verliert Auge nach Feuerwerk-Unfall

Eine deutsche TV-Moderatorin hat in sozialen Medien einen Unfall mit einem Feuerwerk öffentlich gemacht: Andrea Plewig erzählt in der Instagram-Story, wie trotz Sicherheitsvorkehrungen die Batterie explodierte. Sie verlor auf einer Seite für immer ihr Augenlicht.
Vor kurzem hatte die Moderatorin, die jahrelang in der Astro-TV-Sendung „Leichter leben“ zu sehen war, erst den Krebs besiegt – nun wurde die Deutsche von einem weiteren Schicksalsschlag heimgesucht. „Ich sehe aus wie ein Boxer nach einem Boxkampf“, erzählt die 55-Jährige auf Instagram, bevor sie mutig ihre Verletzung zeigt.
„Die Kinder waren immer in sicherer Entfernung“
„Ich hab alles super vorbereitet“, schildert Plewig den Silvesterabend. Ich hab die Batterien ausgepackt, hab die Zündschnüre freigelegt, ich hatte eine Taschenlampe dabei. Die Kinder waren immer in sicherer Entfernung.“ Eine Batterie sei dann plötzlich losgegangen. „Und ich stand da noch rum“, so die Moderatorin. Sie wisse selbst nicht mehr genau, wie genau der Unfall geschah.
Plewig setzt sich nun für ein Böllerverbot ein:
Die Druckluft der Batterie hätte sich entzündet und habe sie im Auge getroffen. Glücklicherweise, noch bevor das Feuer explodieren konnte, wie sie sagt. „Wer weiß, was dann passiert wäre“, erklärt Plewig. Sie sei daraufhin zusammengebrochen – Freunde riefen sofort den Krankenwagen, der innerhalb von wenigen Minuten vor Ort war.
Auge nicht mehr zu retten: „Alles Matsch“
Es folgte eine Not-Operation – auch ihr Gehirn sei bei dem Unfall getroffen worden, man habe die Blutung sofort stoppen müssen. Ihr Auge habe man allerdings nicht mehr retten können: „Alles Matsch.“ Auch eine zweite Operation habe daran nichts geändert. „Natürlich hätte ich mir und allen um mich herum einen schöneren Start ins Jahr 2026 gewünscht“, erklärt sie unter Tränen. „Hilft aber alles nichts“, resümiert sie dann tapfer. Es hätte schließlich noch weitaus schlimmer kommen können. Sie ist überzeugt, dass sie bald lernen werde, mit nur einem Auge zurechtzukommen.
Nach dieser schlimmen Erfahrung will sie sich nun für ein Böllerverbot aktiver einsetzen: „Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Natur, für die Tiere.“
Letzte Chemotherapie vor wenigen Wochen überstanden
Erst vor zwei Monaten hatte die Moderatorin ihre letzte Chemotherapie hinter sich gebracht, nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Seitdem macht sie anderen betroffenen Frauen in sozialen Medien Mut. Eine angleichende Brust-OP habe sie noch vor sich. „Aber ich bin endlich krebsfrei“, erzählte sie gegenüber „Bild“.
