Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Batterie explodierte

TV-Moderatorin verliert Auge nach Feuerwerk-Unfall

Society International
10.01.2026 19:58
Andrea Plewig schilderte den Unfall und seine Folgen auf Instagram.
Andrea Plewig schilderte den Unfall und seine Folgen auf Instagram.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com - Janet Worg, instagram.com/iam_andreaplewig)

Eine deutsche TV-Moderatorin hat in sozialen Medien einen Unfall mit einem Feuerwerk öffentlich gemacht: Andrea Plewig erzählt in der Instagram-Story, wie trotz Sicherheitsvorkehrungen die Batterie explodierte. Sie verlor auf einer Seite für immer ihr Augenlicht.

0 Kommentare

Vor kurzem hatte die Moderatorin, die jahrelang in der Astro-TV-Sendung „Leichter leben“ zu sehen war, erst den Krebs besiegt – nun wurde die Deutsche von einem weiteren Schicksalsschlag heimgesucht. „Ich sehe aus wie ein Boxer nach einem Boxkampf“, erzählt die 55-Jährige auf Instagram, bevor sie mutig ihre Verletzung zeigt. 

„Die Kinder waren immer in sicherer Entfernung“
„Ich hab alles super vorbereitet“, schildert Plewig den Silvesterabend. Ich hab die Batterien ausgepackt, hab die Zündschnüre freigelegt, ich hatte eine Taschenlampe dabei. Die Kinder waren immer in sicherer Entfernung.“ Eine Batterie sei dann plötzlich losgegangen. „Und ich stand da noch rum“, so die Moderatorin. Sie wisse selbst nicht mehr genau, wie genau der Unfall geschah.

Plewig setzt sich nun für ein Böllerverbot ein:

Die Druckluft der Batterie hätte sich entzündet und habe sie im Auge getroffen. Glücklicherweise, noch bevor das Feuer explodieren konnte, wie sie sagt. „Wer weiß, was dann passiert wäre“, erklärt Plewig. Sie sei daraufhin zusammengebrochen – Freunde riefen sofort den Krankenwagen, der innerhalb von wenigen Minuten vor Ort war. 

Auge nicht mehr zu retten: „Alles Matsch“ 
Es folgte eine Not-Operation – auch ihr Gehirn sei bei dem Unfall getroffen worden, man habe die Blutung sofort stoppen müssen. Ihr Auge habe man allerdings nicht mehr retten können: „Alles Matsch.“ Auch eine zweite Operation habe daran nichts geändert. „Natürlich hätte ich mir und allen um mich herum einen schöneren Start ins Jahr 2026 gewünscht“, erklärt sie unter Tränen. „Hilft aber alles nichts“, resümiert sie dann tapfer. Es hätte schließlich noch weitaus schlimmer kommen können. Sie ist überzeugt, dass sie bald lernen werde, mit nur einem Auge zurechtzukommen. 

Lesen Sie auch:
Oftmals wird der hochgiftige Rest von Raketen und Böllern einfach liegen gelassen – so wie es ...
„Krone“-Kommentar
Böllerverbot als Neujahrsvorsatz
09.01.2026
Laut und zu gefährlich
Genug geknallt: Über 130.000 fordern Böller-Verbot
07.01.2026

Nach dieser schlimmen Erfahrung will sie sich nun für ein Böllerverbot aktiver einsetzen: „Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Natur, für die Tiere.“

Letzte Chemotherapie vor wenigen Wochen überstanden
Erst vor zwei Monaten hatte die Moderatorin ihre letzte Chemotherapie hinter sich gebracht, nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Seitdem macht sie anderen betroffenen Frauen in sozialen Medien Mut. Eine  angleichende Brust-OP habe sie noch vor sich.  „Aber ich bin endlich krebsfrei“, erzählte sie gegenüber „Bild“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
136.390 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
114.838 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
110.721 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Society International
Batterie explodierte
TV-Moderatorin verliert Auge nach Feuerwerk-Unfall
Eis-Bombe von Rosie!
Huntington-Whiteley heizt uns bei Minusgraden ein!
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Still und heimlich
Bill Gates überweist Ex-Frau acht Milliarden
„Unglaublich, riesig“
Pratt verrät Schwarzeneggers grandioses Geschenk
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf