ÖSV-Debakel in Zauchensee „wie ein 0:5 im Fußball“

Für Super-G braucht es Selbstvertrauen

Am Sonntag (12 Uhr/im Sportkrone.at-Ticker) findet in Zauchensee der Super-G statt. Dort wollen die ÖSV-Damen Wiedergutmachung leisten. Assinger meinte über die bisher durchwachsene Super-G-Saison seiner Läuferinnen, dass anders als in der Abfahrt, in der es Trainings zum Herantasten gibt, gleich die erste Fahrt sitzen müsse. „Die Selbstverständlichkeit fehlt. Der Super-G ist vielleicht die schwierigste Disziplin. Du hast lang gezogene Riesentorlaufkurven mit viel Speed und mit Sprüngen, und das macht die ganze Sache eigentlich sehr interessant. Da muss das Selbstvertrauen zu hundert Prozent passen. Und das war bei der einen oder anderen noch nicht da.“