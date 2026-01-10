ÖGK-Bürokratie kostete Wiener fast das Leben

Sofort, nachdem er Anfang Dezember per Brief über das Auslaufen seiner Rezeptgebührenbefreiung informiert wurde, machte sich Raimund G. auf den Weg zur ÖGK-Zweigstelle am Wienerberg. Ohne neun verschiedene Medikamente täglich schießt sein Blutdruck bis auf 270/110 hinauf – lebensbedrohlich. In der ÖGK-Servicestelle wurde ihm versichert, die Gebührenbefreiung würde verlängert. Alles schien für ein weiteres Jahr wieder geregelt.