BC Vienna überrascht in ABA League gegen Ljubljana

Der BC Vienna hat am Samstagabend für eine Überraschung in der ABA League gesorgt. Die Wiener, die zuletzt acht Niederlagen in Serie kassiert hatten, besiegten Olimpija Ljubljana und damit den Tabellenführer der Gruppe B vor eigenem Publikum 93:89 (47:38). Souleymane Boum jr. war mit 29 Punkten der beste Scorer. Rasid Mahalbasic überzeugte mit einem Double-Double aus 20 Zählern und elf Rebounds.