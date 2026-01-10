Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg gegen Leader

BC Vienna überrascht in ABA League gegen Ljubljana

Sport-Mix
10.01.2026 21:26
Luka Asceric (BC Vienna)
Luka Asceric (BC Vienna)(Bild: GEPA)

Der BC Vienna hat am Samstagabend für eine Überraschung in der ABA League gesorgt. Die Wiener, die zuletzt acht Niederlagen in Serie kassiert hatten, besiegten Olimpija Ljubljana und damit den Tabellenführer der Gruppe B vor eigenem Publikum 93:89 (47:38). Souleymane Boum jr. war mit 29 Punkten der beste Scorer. Rasid Mahalbasic überzeugte mit einem Double-Double aus 20 Zählern und elf Rebounds.

0 Kommentare

Die Gastgeber hatten in ihrer fast ausverkauften Heimhalle bereits vor der Pause den Grundstein zum Sieg gelegt. In den ersten 20 Minuten verwandelten sie 57 Prozent ihrer Distanzwürfe. Am Ende waren es noch immer 45,5 Prozent.

Beim Gegner aus Slowenien blieb der Vorarlberger Luka Brajkovic ohne Punkte. Er holte fünf Rebounds. Vienna feierte in der Premierensaison in dem internationalen Bewerb den dritten Sieg im zwölften Spiel. Für Ljubljana setzte es die dritte Niederlage.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
137.604 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
115.499 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
110.840 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Sport-Mix
Sieg gegen Leader
BC Vienna überrascht in ABA League gegen Ljubljana
Hallen-Hockey
Österreich als Gruppensieger im EM-Halbfinale!
Kapfenberg ist heiß
Kampfansage! „Solche Charaktere schon lange nicht“
Krone Plus Logo
Mutter und Bruder tot
Mentalcoach lässt sich nach Tragödie selbst helfen
Starker Auftritt
ÖHB-Männer verlieren EM-Test gegen Frankreich

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf