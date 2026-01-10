Industriestrategie: Was WKO-Chefin Schultz fordert

Alleine 2025 gingen über 20.000 Arbeitsplätze verloren, dieses Jahr soll sich die Industrie endlich aus der Rezession befreien. Nicht alles – Stichwort Geopolitik und Weltmärkte – hat die Politik hierzulande selbst in der Hand, einiges aber sehr wohl, von den hohen Steuern über die Bürokratie bis hin zu den Energiepreisen. Die Lösungen dafür würden sogar auf weniger als 90 Seiten passen, welche die neue Industriestrategie umfassen soll. Nächsten Mittwoch wird die Regierung ihr Papier präsentieren, letzte Details sind noch offen.