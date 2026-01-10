In Küche brach Brand aus: Frau konnte sich retten

Am Samstagnachmittag heizte eine 72-Jährige in ihrer Wohnung in Weerberg einen Zusatzherd in der Küche mit Holz ein. „Nach dem Anfeuern des Herdes begab sich die Frau kurzzeitig aus dem Raum. Als sie in die Küche zurückkehrte, stellte sie kurz nach 15 Uhr ein Brandgeschehen in der Küche fest“, heißt es seitens der Polizei.