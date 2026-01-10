In Küche brach Brand aus: Frau konnte sich retten

Brandalarm am Samstag in Weerberg in Tirol! In einem Mehrfamilienhaus war plötzlich Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurden zum Glück niemand.
Am Samstagnachmittag heizte eine 72-Jährige in ihrer Wohnung in Weerberg einen Zusatzherd in der Küche mit Holz ein. „Nach dem Anfeuern des Herdes begab sich die Frau kurzzeitig aus dem Raum. Als sie in die Küche zurückkehrte, stellte sie kurz nach 15 Uhr ein Brandgeschehen in der Küche fest“, heißt es seitens der Polizei.
Brandursache dürfte geklärt sein
Die Einheimische konnte die Wohnung noch selbstständig verlassen und einen Notruf absetzen. „Der Brand konnte von der verständigten Freiwilligen Feuerwehr unter Einsatz von schwerem Atemschutz rasch eingedämmt und gelöscht werden“, so die Exekutive. Verletzt wurde niemand. Der Brand dürfte aufgrund der offenstehenden Ofentür entstanden sein.
