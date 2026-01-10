Große Lawinengefahr: Appell zur Zurückhaltung

Wintersportler sollten sich daher darüber im Klaren sein, dass spontane Lawinenaktivitäten zu erwarten seien und Lawinen zum Teil recht leicht ausgelöst werden können. „Deshalb der Appell an alle, sich des Risikos im freien Gelände bewusst zu sein. Wir raten während der kommenden Tage zu Zurückhaltung abseits der gesicherten Skipisten“, warnt der Experte.