Trump trifft Putin bei G-20-Gipfel in Japan

Russland dementiert fixes Treffen mit Trump

Das Treffen mit Xi hatte der US-Präsident schon zu Wochenbeginn bestätigt. Mit dem chinesischen Präsidenten will Trump vor allem über eine Beilegung des eskalierenden Handelsstreits sprechen. Der Kreml hatte kühl auf Spekulationen reagiert, dass es bei dem Gipfel am 28. und 29. Juni auch zu einem Treffen zwischen Trump und Putin kommen könnte. Die USA hätten diesbezüglich „keine Initiativen oder Vorschläge formuliert“, hieß es am Montag aus dem Kreml. „Ein kurzes Treffen“ sei aber nicht ausgeschlossen.